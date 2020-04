Nagroda Podlaska Marka

Podlaska Marka to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych plebiscytów, organizowany nieprzerwanie od kilkunastu lat i niezmiennie cieszący się dużym zainteresowaniem regionalnych producentów i konsumentów. Podlaska Marka to przegląd nowych rozwiązań, trendów, smaków, to ranking układany przez Podlasian pokazujący, co w ostatnim czasie nas zachwycało i zaskakiwało. Podlaska Marka jest otwarta na głos producentów i mieszkańców regionu – na Twój głos.